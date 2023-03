“Due settimane per trovare 80mila euro o perdo tutto”. Vite di famiglie incastrate nel Superbonus tra genitori in garage e la beffa dell’Imu (Di martedì 14 marzo 2023) “Nessuno avrebbe mai deciso di infilarsi in una situazione del genere se non ci fosse stata la parola dello Stato italiano a fare da garante”. Flavio, che è rimasto impantanato mani e piedi nel Superbonus, è doppiamente disperato: aveva puntato tutto sulla riqualificazione di un immobile in Sardegna sognando di non dover emigrare. Poi le cose si sono via via complicate, tra rincari, rallentamenti e cambi normativi fino allo stop alla cessione dei crediti. E così ora “l’investimento non ha più senso, siamo a 200mila euro di lavori per una casa che ne vale 50, i soldi li ho anticipati io e lo Stato ora si rifiuta di pagare i suoi debiti nascondendosi dietro lo spauracchio della crisi economica”, racconta nella sua lunga testimonianza. Che è solo una delle centinaia che sono arrivate e continuano ad arrivare in redazione come un fiume in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) “Nessuno avrebbe mai deciso di infilarsi in una situazione del genere se non ci fosse stata la parola dello Stato italiano a fare da garante”. Flavio, che è rimasto impantanato mani e piedi nel, è doppiamente disperato: aveva puntatosulla riqualificazione di un immobile in Sardegna sognando di non dover emigrare. Poi le cose si sono via via complicate, tra rincari, rallentamenti e cambi normativi fino allo stop alla cessione dei crediti. E così ora “l’investimento non ha più senso, siamo a 200miladi lavori per una casa che ne vale 50, i soldi li ho anticipati io e lo Stato ora si rifiuta di pagare i suoi debiti nascondendosi dietro lo spauracchio della crisi economica”, racconta nella sua lunga testimonianza. Che è solo una delle centinaia che sono arrivate e continuano ad arrivare in redazione come un fiume in ...

