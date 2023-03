Drone schiantato nel mar nero | Usa | «Lo ha colpito un jet russo» Mosca nega | «Non l’abbiamo toccato»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giandomenic45 : RT @ravel80262268: Il portavoce del Pentagono Patrick Ryder ha rifiutato di rivelare se il drone americano che si è schiantato nel Mar Nero… - Andrea02021955 : RT @ravel80262268: Il portavoce del Pentagono Patrick Ryder ha rifiutato di rivelare se il drone americano che si è schiantato nel Mar Nero… - MRMRSC6 : RT @putino: Collisione tra drone americano e caccia russo nel Mar Nero: tensioni tra USA e Russia. Un drone da ricognizione americano MQ-9… - putino : Collisione tra drone americano e caccia russo nel Mar Nero: tensioni tra USA e Russia. Un drone da ricognizione am… - Erdsve : È stato riferito che i marinai russi???? hanno condotto un'operazione di ricerca e sono stati in grado di recuperare… -

"Una collisione sconsiderata" Secondo i resoconti dei media, un MQ - 9 americano si èin ...la collisione " sconsiderata " del caccia russo che ha portato alla distruzione del...Secondo i resoconti dei media, un MQ - 9 americano si èin Libia nel 2022, mentre un ...condannano la collisione ' sconsiderata ' del caccia russo che ha portato alla distruzione del...Il ministero della Difesa russo ha negato che un suo aereo sia entrato in contatto con il, che si sarebbedopo alcune "brusche manovre", aggiungendo anche che l'MQ - 9 era stato ...

Drone schiantato nel mar nero, Usa: «Lo ha colpito un jet russo ... Open

Versioni a confronto Secondo la versione del Pentagono, verso le 7 del mattino in Italia due caccia Su-27 russi hanno intercettato un drone di sorveglianza americano MQ-9 'Reaper' e uno di essi ne ha ...In base a quanto riferito dal Pentagono, verso le 7 del mattino in Italia due caccia Su-27 russi hanno intercettato un drone di sorveglianza americano MQ-9 ‘Reaper’ e uno di essi ne ha urtato l’elica, ...