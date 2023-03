Drew Barrymore rivela: «Dopo il terzo divorzio bevevo così tanto che il mio terapeuta si licenziò» (Di martedì 14 marzo 2023) Intervistata dal Los Angeles Times, la star ha raccontato che Dopo la dolorosa rottura con il terzo marito Will Kopelman, padre delle sue due figlie, cadde nella spirale dell'alcol. E ci vollero anni perché riuscisse a venirne fuori Leggi su vanityfair (Di martedì 14 marzo 2023) Intervistata dal Los Angeles Times, la star ha raccontato chela dolorosa rottura con ilmarito Will Kopelman, padre delle sue due figlie, cadde nella spirale dell'alcol. E ci vollero anni perché riuscisse a venirne fuori

