Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 | Trailer | Uscita e dettagli

In occasione del Dragon Ball Games Battle Hour 2023, Bandai Namco ha annunciato Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, il nuovo capitolo del celebre picchiaduro, il quale potrebbe essere un reboot per la saga stando alle indiscrezioni. Sfortunatamente il titolo non ha ancora una finestra di lancio, anche se si rumoreggia una possibile data di Uscita. Le piattaforme dove uscirà Dragon Ball Z Tenkaichi 4 sono ovviamente PC, PS5 e Xbox Series X e S, restano escluse le console di vecchia generazione come PS4 e Xbox One, mentre per Nintendo Switch ci sono delle speranze.

