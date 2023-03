Dovevano far fallire Mosca e invece saltano le banche americane (Di martedì 14 marzo 2023) Mentre si attende che le sanzioni cavalcate dagli Stati Uniti facciano saltare l’intera economia russa, a fallire sono le banche americane. Con un effetto domino sui mercati che, al solito, finiamo per pagare anche in Europa. La vicenda è quella della Silicon Valley Bank (Svb) e della Signature Bank, i due istituti troppo esposti sulle startup e le criptovalute, andati in fallimento nell’arco di poche ore senza che le autorità monetarie di Washington riuscissero ad organizzare una difesa. E ora che lo stesso Joe Biden rassicura gli investitori, e chiede il carcere per i banchieri falliti, il panico ha contagiato tutto il mondo. Dopo il default di Signature e Silicon Valley Bank adesso tremano First Republic e Western Alliance Non sarà una nuova Lehman Brothers, ma al momento in Borsa stanno andando in fumo centinaia di miliardi. E le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 marzo 2023) Mentre si attende che le sanzioni cavalcate dagli Stati Uniti facciano saltare l’intera economia russa, asono le. Con un effetto domino sui mercati che, al solito, finiamo per pagare anche in Europa. La vicenda è quella della Silicon Valley Bank (Svb) e della Signature Bank, i due istituti troppo esposti sulle startup e le criptovalute, andati in fallimento nell’arco di poche ore senza che le autorità monetarie di Washington riuscissero ad organizzare una difesa. E ora che lo stesso Joe Biden rassicura gli investitori, e chiede il carcere per i banchieri falliti, il panico ha contagiato tutto il mondo. Dopo il default di Signature e Silicon Valley Bank adesso tremano First Republic e Western Alliance Non sarà una nuova Lehman Brothers, ma al momento in Borsa stanno andando in fumo centinaia di miliardi. E le ...

