Dove li mettiamo 800mila profughi? Il report dei servizi e l' affondo di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Non si sono ancora asciugate le lacrime copiose per il naufragio di Crotone e già abbiamo dovuto ospitare, previo salvataggio, oltre mille sventurati che hanno attraversato il mare per venire in Italia, non si sa perché visto che non abbiamo per loro offerte interessanti: solo disoccupazione, nessuna dimora decente e nessun tipo di assistenza. I nostri connazionali si commuovono all'idea che tanti disgraziati abbandonino la loro terra in cerca di una vita migliore. Quando affogano durante la trasferta ci battiamo il petto: mea culpa, mea maxima culpa. Poi accusiamo il governo di Roma di insensibilità, come se fosse esso il fornitore delle imbarcazioni che colano a picco e non scafisti senza scrupoli. In sostanza, se tanti aspiranti immigrati lasciano le penne tra le onde imprudentemente affrontate ciò dipende dalla nostra disorganizzazione. Insomma, saremmo cattivi e incapaci. ...