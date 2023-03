Dove fare yoga gratis a Milano? (Di martedì 14 marzo 2023) La Biblioteca degli Alberi Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella, è nota per il suo palinsesto culturale che offre una vasta gamma di eventi e attività per il pubblico. Ora, per arricchire ancora di più l’esperienza dei visitatori, la Biblioteca degli Alberi ha aggiunto una serie di appuntamenti giornalieri con il fitness. Gli appassionati di fitness potranno partecipare a lezioni di yoga, pilates, zumba e altre attività, tutte tenute da istruttori qualificati. Questa nuova iniziativa è un’occasione unica per godere della bellezza del parco e migliorare la propria salute e forma fisica allo stesso tempo. Venite a scoprire questo nuovo modo di vivere la Biblioteca degli Alberi Milano. Lezioni di yoga parco Milano: Il programma Fino alla fine di settembre, è possibile partecipare a sessioni ... Leggi su milano-notizie (Di martedì 14 marzo 2023) La Biblioteca degli Alberi, progetto della Fondazione Riccardo Catella, è nota per il suo palinsesto culturale che offre una vasta gamma di eventi e attività per il pubblico. Ora, per arricchire ancora di più l’esperienza dei visitatori, la Biblioteca degli Alberi ha aggiunto una serie di appuntamenti giornalieri con il fitness. Gli appassionati di fitness potranno partecipare a lezioni di, pilates, zumba e altre attività, tutte tenute da istruttori qualificati. Questa nuova iniziativa è un’occasione unica per godere della bellezza del parco e migliorare la propria salute e forma fisica allo stesso tempo. Venite a scoprire questo nuovo modo di vivere la Biblioteca degli Alberi. Lezioni diparco: Il programma Fino alla fine di settembre, è possibile partecipare a sessioni ...

