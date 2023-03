Dopo i lavori | Terna pianta 130 nuovi alberi | saranno in viale Bruno Buozzi e poi a Villa Borghese e via Gramsci

(Di martedì 14 marzo 2023)ha avviato la messa a dimora di oltre 130, tra oleandri, peri e lecci, ina Roma e successivamente ae in via, in sostituzione delle piante che lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MessoraClaudio : Bene. Staremo a vedere se si tratta dell'ennesimo bluff o se questa Commissione, dopo i lavori preparatori, nascerà… - gabrielepx : @Birba731 @G_Baldi @Open_gol Forse dopo la pandemia la gente ha meno voglia di lavori a contatto col pubblico? Aggi… - rob_arci : RT @Retake_Roma: GUALTIERI, ALFONSI E LE FOTORAPPOLE: QUANDO I CONTI NON TORNANO In altre grandi città le multe diminuiscono dopo aver fatt… - marinelli_franz : RT @CislNazionale: Oggi il segretario generale della Cisl #LuigiSbarra è a Paestum dove concluderà i lavori del consiglio generale della @C… - piccinin_silvia : Niky e anto vi auguro la finale e tanti bei lavori dopo il gf -

di realizzazione del cavo interrato tra via Nomentana e Villa Borghese rientrano tra gli interventi del Protocollo d'Intesa per l'ammodernamento della rete elettrica di Roma siglato, a marzo ...... ingombro di libri, giornali, carte, tazze sbeccate, posate sporche, giocattoli,di rammendo,... si trasferì con la famiglia in una grande casa sostituita otto anni, con la morte di sua ...la vendemmia i vini rossi vengono sottoposti a fermentazione malolattica, quindi vengono ... Isono durati pochi giorni consentendo di rispettare le tempistiche di cantiere. BRUGG PIPE ...

Superbonus 110 unifamiliari: fine lavori dopo il 31 marzo 2023, opere non realizzate e lavori pagati Danilo Torresi

Firmata ieri mattina la convenzione per la trasformazione urbanistico-edilizia e la gestione. Previste 18 unità immobiliari per un totale di 73 posti letto a canone calmierato.Dopo una serie di annunci durata mesi in questi giorni partiranno i lavori per la riqualificazione del cosiddetto "asse verde" via Curiel-via Contramine-Via Passeri. L’assessore al Fare Riccardo Pozzi ...