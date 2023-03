Dopo anticipo di primavera, torna il maltempo con pioggia e neve (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un ingannevole assaggio di primavera o quasi estate, torna la neve ed un deciso calo delle temperature, ma al Nord-Ovest non basteranno a ‘vincere‘ la siccità. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, con l’ingresso di una perturbazione atlantica associata ad aria fredda in quota, avremo in giornata maltempo al Nord in spostamento verso il Centro, da domani anche verso il Sud. Il passaggio di questa perturbazione sarà veloce, ma entro giovedì mattina riporterà vivido il ricordo dell’inverno, con minime che localmente torneranno a sfiorare gli zero gradi in pianura. Nel dettaglio, oggi avremo il maltempo più intenso, con diffuse nevicate dalle Alpi lombarde verso le Dolomiti e l’arco alpino orientale in generale; sono previsti anche 30 cm di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiun ingannevole assaggio dio quasi estate,laed un deciso calo delle temperature, ma al Nord-Ovest non basteranno a ‘vincere‘ la siccità. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, con l’ingresso di una perturbazione atlantica associata ad aria fredda in quota, avremo in giornataal Nord in spostamento verso il Centro, da domani anche verso il Sud. Il passaggio di questa perturbazione sarà veloce, ma entro giovedì mattina riporterà vivido il ricordo dell’inverno, con minime che localmente torneranno a sfiorare gli zero gradi in pianura. Nel dettaglio, oggi avremo ilpiù intenso, con diffuse nevicate dalle Alpi lombarde verso le Dolomiti e l’arco alpino orientale in generale; sono previsti anche 30 cm di ...

