Donnamaria spara i fuochi d’artificio per Antonella che impazzisce (VIDEO): “Ci sposiamo, l’attesa aumenta il…” (Di martedì 14 marzo 2023) Notte di festeggiamenti per Antonella Fiordelisi che oggi, 14 marzo, compie 25 anni. Dopo il VIDEOmessaggio di Edoardo Donnamaria, la visita di papà Stefano e del suo amico Marco, entrati nel giardino del GF VIP per farle gli auguri di buon compleanno, le sorprese per la concorrente non sono finite. Nella notte il fidanzato, squalificato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Edoardo esplode contro Antonella: “Non puoi rompere i cog*ioni per ogni cosa. Sappi che se mi svegli alle 4 per un hamburger, io…” Edoardo furioso con Antonella: “Mi ha rotto il c***o. Mi manca proprio l’aria, ora prendo ed esco dalla porta. Fuori da qui avrei…” Micol, Antonella l’attacca duramente con Edoardo ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 14 marzo 2023) Notte di festeggiamenti perFiordelisi che oggi, 14 marzo, compie 25 anni. Dopo ilmessaggio di Edoardo, la visita di papà Stefano e del suo amico Marco, entrati nel giardino del GF VIP per farle gli auguri di buon compleanno, le sorprese per la concorrente non sono finite. Nella notte il fidanzato, squalificato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Edoardo esplode contro: “Non puoi rompere i cog*ioni per ogni cosa. Sappi che se mi svegli alle 4 per un hamburger, io…” Edoardo furioso con: “Mi ha rotto il c***o. Mi manca proprio l’aria, ora prendo ed esco dalla porta. Fuori da qui avrei…” Micol,l’attacca duramente con Edoardo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Grande Fratello Vip, spara fuochi d’artificio alle 3 di notte: il vicinato della Casa non gradisce il gesto di Donn… - infoitcultura : GfVip, Edoardo Donnamaria spara i botti per Antonella Fiordelisi alle 3 di notte - IsaeChia : #GfVip 7, Dana Saber difende Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi poi spara a zero su Edoardo Tavassi: “Ecco q… - AntonellaDb07 : Per chi sta paragonando Daniele a Donnamaria volevo far presente che Donnamaria sono 15 giorni che spara cessate e… - BiasiErika : Daniele non verrà mai squalificato perché ha gli amici autori eppure per le cessate che spara meriterebbe la squali… -