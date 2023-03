Donnamaria | ex gieffina svela | “Gli ho scritto ma non mi ha risposto”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Guendalina Tavassi commenta l’ammonizione di suo fratello Edoardo e la squalifica di Donnamaria dal Grande Fratello Vip. Secon… - fanpage : Guendalina Tavassi commenta l’ammonizione di suo fratello Edoardo e la squalifica di Donnamaria dal Grande Fratello… -

... prima di essere eliminata è stata parecchio in sintonia con Edoardo. Questo avvicinamento inaspettato nella casa di Cinecittà aveva infastidito molto Antonella Fiordelisi. L'ex......le clip in cui Antonella Fiordelisi è stata disperata per l'espulsione di Edoardo. ... Lanon è rimasta stupita: 'Da lei me lo aspetto perchè mi attacca sempre'. Non appena l'...... in onda su Radio Cusano Campus, l'exha dichiarato: L'attrice romana è stata accusata di essersi messa in mezzo ai Donnalisi, ovvero la coppia formata da Edoardoe Antonella ...

GFVip, Edoardo Donnamaria fa una sorpresa ad Antonella: Ci ... Fanpage.it

Tutto quello che è successo durante la 41esima puntata del Grande Fratello Vip 7 di giovedì 13 marzo 2023. Eliminazioni, nomination, finalisti.La gieffina smentisce l'opinionista: "Non sono mai stata salvata da lei" Nella nuova puntata del reality show di questa sera, sono state mostrate le clip ...