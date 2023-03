Donna si lancia dalla finestra in via Cocchia | presa al volo dai poliziotti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Momenti concitati questo pomeriggio in via Enrico, a Benevento. Una, di 60 anni, si èta dal primo piano di quello che, a quanto pare, è il suo appartamento. Immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine, allertate dai presenti che hanno cercato in tutti i modi di convincere laa fare un passo indietro. Non c’è stato nulla da fare. Per fortuna, a fare da materasso’ ci hanno pensato gli agenti accorsi e il personale sanitario che hanno preso allaevitando che finisse al suolo. Feriti duee la stessa, tutti sono stati accompagnati all’ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.