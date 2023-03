Domani si riunirà il Comitato di rappresentanza dei Sindaci dell’Asl

(Di martedì 14 marzo 2023) Benevento:si, alle ore 12:00, ildideiIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha convocato una riunione deldideidi Benevento per, 15 marzo, alle ore 12:00. Nel corso dell’incontro, a cui parteciperà anche il direttore generale, Gennaro Volpe, si discuterà delle politiche sanitarie locali ai fini dell’adozione dell’Atto aziendale da partedi Benevento. Se ti va lascia un like alla notra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

