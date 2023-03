Dodicenne uccisa: confessano due coetanee, Germania sotto choc (Di martedì 14 marzo 2023) Due studentesse hanno confessato di aver accoltellato a morte una Dodicenne in Germania in un caso che ha sconvolto il Paese, lo annuncia la polizia. La vittima, nota solo come Luise, è scomparsa sabato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 14 marzo 2023) Due studentesse hanno confessato di aver accoltellato a morte unainin un caso che ha sconvolto il Paese, lo annuncia la polizia. La vittima, nota solo come Luise, è scomparsa sabato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Germania, due coetanee accusate dell’omicidio della dodicenne Lousie F. uccisa in un bosco - rtl1025 : ?? Svolta clamorosa nelle indagini sul caso della dodicenne uccisa in #Germania a Freudenberg, vicino Coblenza. Sec… - RSInews : Germania, dodicenne uccisa da due coetanee - La tragedia si è consumata nei boschi del Nordreno-Vestfalia - Le autr… - MediasetTgcom24 : Germania, dodicenne uccisa a Freudenberg: due coetanee confessano l'omicidio #germania #omicidio #14marzo - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? La dodicenne tedesca #Luise è stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni. Lo hanno comunicato gli inquirenti in conferenza… -

Orrore in Germania, uccisa una 12enne : le ombre su due ragazzine C'è una svolta nel caso della dodicenne uccisa in Germania, a Freudenberg, vicino Coblenza. Stando a quanto riporta l'agenzia stampa tedesca Deutsche Presse - Agentur (dpa), due ragazzine - una di 12 e l'altra di 13 anni - sono ... Germania, dodicenne uccisa: due coetanee confessano La dodicenne tedesca Luise è stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni. Lo hanno comunicato gli inquirenti in conferenza stampa. Le due ragazzine avrebbero confessato il delitto, compiuto con numerose ...