Dna ai familiari Bonelli sul caso Cutro | spuntano queste chat

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Angelo, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare dell'Alleanza Verdi-Sinistra, mostra ledei parenti delle vittime di: "Sto andando personalmente a Palazzo Chigi per consegnare una lettera alla presidente Meloni nella quale chiedo che venga prelevato il dna aidei dispersi di. Oggi consegno questa lettera al presidente Meloni e sono convinto che mi risponderà perché non si può andare oltre ogni limite, e siamo ancora in tempo per dare una risposta apersone".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev