Divorzio tra Ilary Blasi e Totti | la prima decisione del giudice | subito una sorpresa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Che guerra in tribunale sia. Anche se in questa battaglia arrivaun primo slittamento. Si parla della burrascosa separazione tra Francescoed: infatti ora entra nel vivo il processo, l'ultimo capitolo - giudiziario - di una lunga storia d'amore, quella tra il Pupone e la showgirl, terminata in modo assai turbolento. Oggi, martedì 14 marzo, è infatti arrivata ladelil quale, per via telematica, ha comunicato alle parti in causa come l'inizio del procedimento, come detto in premessa, sia stato rimandato. Ancora non è chiaro a che data sia slittato il "via alle operazioni": lo slittamento infatti potrebbe essere di poche ore o anche di giorni. Per certo, trapela da ambienti vicini all'ex capitano della Roma e alla ...