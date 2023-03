“Disgustoso”. Salvini tuona contro la sinistra a difesa della Guardia Costiera (Di martedì 14 marzo 2023) Matteo Salvini torna alla carica contro chi punta il dito sulla Guardia Costiera, ritenendola responsabile degli ultimi morti tra i migranti. “È semplicemente Disgustoso ipotizzare che la Guardia Costiera non voglia o non debba salvare anche una sola vita umana. Solo pensare che gli oltre 10mila marinai della Guardia Costiera scelgano deliberatamente di non salvare qualcuno è qualcosa di Disgustoso” la furia del vicepremier e ministro delle Infrastrutture intervistato a 24Mattino su Radio 24, dove è stato interpellato sulle polemiche relative agli sbarchi dei migranti e all'assistenza in mare alle imbarcazioni in difficoltà. “Vanno ripristinati i decreti sicurezza di Salvini ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) Matteotorna alla caricachi punta il dito sulla, ritenendola responsabile degli ultimi morti tra i migranti. “È semplicementeipotizzare che lanon voglia o non debba salvare anche una sola vita umana. Solo pensare che gli oltre 10mila marinaiscelgano deliberatamente di non salvare qualcuno è qualcosa di” la furia del vicepremier e ministro delle Infrastrutture intervistato a 24Mattino su Radio 24, dove è stato interpellato sulle polemiche relative agli sbarchi dei migranti e all'assistenza in mare alle imbarcazioni in difficoltà. “Vanno ripristinati i decreti sicurezza di...

