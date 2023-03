Direttiva casa green | il ruolo dell' Italia nella partita europea

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Approvata la direttiva UE sulle case green. L’Unione europea impone una patrimoniale mascherata sulle abitazioni de… - Europarl_IT : ?????? Oggi dalle ore 12 si vota sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione… - marcodalsanto1 : RT @SardoneSilvia: ?? DURO COLPO DELL’UNIONE EUROPEA CONTRO L’ITALIA E I PROPRIETARI DI #CASA. Purtroppo la direttiva europea sull’efficient… - molinaealejandr : RT @SardoneSilvia: ?? DURO COLPO DELL’UNIONE EUROPEA CONTRO L’ITALIA E I PROPRIETARI DI #CASA. Purtroppo la direttiva europea sull’efficient… - angeloghinelli : RT @AlexBazzaro: Approvata la direttiva UE sulle case green. L’Unione europea impone una patrimoniale mascherata sulle abitazioni degli ita… -

Cosa prevede nel dettaglio la direttiva casa green approvata dall'Europarlamento RaiNews

Il Parlamento europeo ha approvato (con 343 voti favorevoli, 216 contrari e 78 astensioni) il mandato negoziale sulla proposta di revisione della direttiva sulle prestazioni ... energia in eccesso ai ..."La direttiva sulle Case Green appena approvata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l’Italia. Anche nel Trilogo, c ...