Diretta Porto - Inter: segui LIVE la partita di oggi (Di martedì 14 marzo 2023) Porto (PortoGALLO) - Due risultati su tre a disposizione per l'Inter di Simone Inzaghi , di scena oggi (martedì 14 marzo, ore 21) sul campo del Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League . ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023)GALLO) - Due risultati su tre a disposizione per l'di Simone Inzaghi , di scena(martedì 14 marzo, ore 21) sul campo delnel ritorno degli ottavi di Champions League . ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - sportli26181512 : Diretta #Porto-#Inter: segui LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del ma… - VittorioFranch6 : L'#Inter è chiamata a contenere il #Porto per difendere il risultato dell'andata. #Inzaghi ha l'opportunità di esse… - infoitsport : Porto-Inter: le probabili formazioni | Diretta Champions League - internewsit : Porto-Inter LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita - -