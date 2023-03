Dietro l’imprendibile Napoli restano tutti intruppati Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 marzo 2023) Non c’è storia:ille altre arrancano. Nessuna inseguitrice tiene il passo della squadra di Spalletti. Nell’ultimo turno di campionato sono cadute di nuovo tutte, tra pareggi e sconfitte. Il Milan non è andato oltre il pari con la Salernitana. Idem la Lazio col Bologna. L’Inter ha perso contro lo Spezia. L’unica che continua ad andare avanti è la Juventus, alle prese, però, con ben altri problemi, giudiziari., scrive Enrico Currò su La. La corsa alla qualificazione per la prossima Champions è ancora tutta da scrivere: alla fine qualcuno cadrà per forza nell’Europa League.scrive: “Ormai la corsa per i tre posti residui della ...