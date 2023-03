'Dick ha rivoluzionato il salto in alto'

(Di martedì 14 marzo 2023) AGI -"Quando festeggiavo un anno di vita, nell'ottobre del 1968,Fosbury stava rivoluzionando il mondo dell'atletica e delincon il suo nuovo stile che portava il suo cognome. Grazie a lui ho saltato inanch'io". Lo ha detto all'AGI il cubano Javier Sotomayor, primatista mondiale delincon 2,45 metri dal 1993, ricordandoFosbury scomparso oggi all'eta' di 76 anni a seguito di una riacutizzazione di un linfoma. "Ho appena saputo della triste notizia che ha sconvolto il mondo dello sport e ancor più dei saltatori in- ha aggiunto Sotomayor - Dio lo abbia in gloria".Fosbury il 20 ottobre del 1968 vinse l'oro olimpico con la misura di 2,24 metri a Città ...

Fosbury il 20 ottobre del 1968 vinse l'oro olimpico con la misura di 2,24 metri a Città del ... 'Non sapevo che gli altri potessero farlo e non avrei mai pensato che avreiil mio ...E' morto, all'eta' di 76 anni,Fosbury, medaglia d'oro alleOlimpiadidel 1968 e uno dei piu' influenti atleti nella storia dell'atletica leggera che hail mondo del salto in alto con la tecnica nota come 'back - ...Da www.repubblica.itfosbury 9 Pochi atleti comeFosbury, morto all'età di 76 anni, hanno caratterizzato il proprio sport. Lui ha praticamente inventato uno stile nell'atletica leggera. A lui si deve l'innovazione del ...

Il cubano Javier Sotomayor, primatista mondiale del salto in alto con 2,45 metri dal 1993, ricordando Dick Fosbury in una intervista all'AGI ...Cambiò il modo di scavalcare l’asticella affrontandola di schiena e vinse un oro alle Olimpiadi di Città del Messico ...