Dick ha rivoluzionato il salto in alto

(Di martedì 14 marzo 2023) AGI -"Quando festeggiavo un anno di vita, nell'ottobre del 1968,Fosbury stava rivoluzionando il mondo dell'atletica e delincon il suo nuovo stile che portava il suo cognome. Grazie a lui ho saltato inanch'io". Lo ha detto all'AGI il cubano Javier Sotomayor, primatista mondiale delincon 2,45 metri dal 1993, ricordandoFosbury scomparso oggi all'eta' di 76 anni a seguito di una riacutizzazione di un linfoma. "Ho appena saputo della triste notizia che ha sconvolto il mondo dello sport e ancor più dei saltatori in- ha aggiunto Sotomayor - Dio lo abbia in gloria".Fosbury il 20 ottobre del 1968 vinse l'oro olimpico con la misura di 2,24 metri a Città ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 76 anni Dick Fosbury, campione olimpico nel 1968, l'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto… - Eurosport_IT : Un gesto che ha rivoluzionato uno sport. A 76 anni è scomparso Dick Fosbury ??

Dick Fosbury morto a 76 anni: è l'atleta che con la sua tecnica ha rivoluzionato il salto in alto ilmessaggero.it

Morto all’età di 76 anni Dick Fosbury , campione olimpico nel 1968, l’uomo che ha rivoluzionato il salto in alto con una tecnica che è diventata una ...Un atleta capace di cambiare per sempre la storia di una disciplina olimpica tra le più apprezzate. Dick Fosbury è stato anche questo, un campione che il mondo dell’atletica non potrà mai dimenticare.