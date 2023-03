“DIAMANTI”: venerdì 17 marzo esce la nuova canzone dei Negramaro, Elisa e Jovanotti (Di martedì 14 marzo 2023) Una collaborazione inedita, esplosiva, speciale: i Negramaro, Elisa e Jovanotti hanno unito le loro voci per la realizzazione di “DIAMANTI” (Sugar), il brano inedito in occasione del ventennale dei Negramaro. ” DIAMANTI”: quando uscirà? “DIAMANTI” (Sugar) uscirà venerdì 17 marzo, in radio e su tutte le piattaforme digitali. Di che cosa parla la canzone? “DIAMANTI” (Sugar) è una ballad intensa, carica di dolcezza e di autenticità. L’amicizia è la base di una storia d’amore e i sentimenti vanno oltre ogni possibile definizione precostituita. Tre anime si guardano e si fondono in nome di una nascita necessaria e desiderata: questa canzone, infatti, è stata scritta dai ... Leggi su zon (Di martedì 14 marzo 2023) Una collaborazione inedita, esplosiva, speciale: ihanno unito le loro voci per la realizzazione di “” (Sugar), il brano inedito in occasione del ventennale dei. ””: quando uscirà? “” (Sugar) uscirà17, in radio e su tutte le piattaforme digitali. Di che cosa parla la? “” (Sugar) è una ballad intensa, carica di dolcezza e di autenticità. L’amicizia è la base di una storia d’amore e i sentimenti vanno oltre ogni possibile definizione precostituita. Tre anime si guardano e si fondono in nome di una nascita necessaria e desiderata: questa, infatti, è stata scritta dai ...

