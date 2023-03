Diabete, in aumento gli italiani che ne soffrono: le conseguenze e gli errori da non commettere (Di martedì 14 marzo 2023) Sono circa 422 milioni le persone nel mondo che soffrono di Diabete mellito e 1,5 milioni i decessi direttamente attribuiti al Diabete ogni anno. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, il numero delle persone affette da Diabete è in costante aumento negli ultimi decenni. In Italia, in base ai dati Istat, il 5,9% della popolazione è affetto da Diabete, pari a oltre 3,5 milioni di persone. La percentuale cresce con l’avanzare dell’età, fino a raggiungere il 21% tra gli ultrasettantacinquenni ed è generalmente più alta al Sud e nelle isole rispetto al Centro e al Nord del Paese. Il Diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da un eccesso di zuccheri nel sangue, nota come iperglicemia. Si divide in due forme principali: il Diabete di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 marzo 2023) Sono circa 422 milioni le persone nel mondo chedimellito e 1,5 milioni i decessi direttamente attribuiti alogni anno. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, il numero delle persone affette daè in costantenegli ultimi decenni. In Italia, in base ai dati Istat, il 5,9% della popolazione è affetto da, pari a oltre 3,5 milioni di persone. La percentuale cresce con l’avanzare dell’età, fino a raggiungere il 21% tra gli ultrasettantacinquenni ed è generalmente più alta al Sud e nelle isole rispetto al Centro e al Nord del Paese. Ilmellito è una malattia cronica caratterizzata da un eccesso di zuccheri nel sangue, nota come iperglicemia. Si divide in due forme principali: ildi ...

