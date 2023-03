“Devi lasciare la casa”. GF Vip, Alfonso Signorini lo annuncia a fine puntata: fan disperati, poi il colpo di scena (Di martedì 14 marzo 2023) Chi è uscito ieri sera al GF Vip 7? Atra grande puntata del reality di Alfonso Signorini dove i colpi di scena si sono sprecati. C’è da dire che a differenza delle altre volte, questa puntata è stata molto meno trash del solito. Forse gli avvertimenti dei piani alti di Mediaset hanno davvero portato i frutti sperati. E chiaramente se il trash non viene creato in studio, difficilmente lo si vede in casa, anzi. È stata una settimana tranquilla senza i soliti punzecchiamenti fatti ad arte per portare disarmonia nella casa. Sin da subito, il padrone di casa che il televoto di questa puntata avrebbe riservato delle sorprese e che non bisogna mai dare nulla per scontato. C’erano quattro vipponi in nomination: Nikita Pelizon, Daniele Dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Chi è uscito ieri sera al GF Vip 7? Atra grandedel reality didove i colpi disi sono sprecati. C’è da dire che a differenza delle altre volte, questaè stata molto meno trash del solito. Forse gli avvertimenti dei piani alti di Mediaset hanno davvero portato i frutti sperati. E chiaramente se il trash non viene creato in studio, difficilmente lo si vede in, anzi. È stata una settimana tranquilla senza i soliti punzecchiamenti fatti ad arte per portare disarmonia nella. Sin da subito, il padrone diche il televoto di questaavrebbe riservato delle sorprese e che non bisogna mai dare nulla per scontato. C’erano quattro vipponi in nomination: Nikita Pelizon, Daniele Dal ...

