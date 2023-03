«Devi essere bruciato vivo», le minacce su Twitter al figlio di Gary Lineker. L’ex calciatore a Elon Musk: «Per te è accettabile?» (Di martedì 14 marzo 2023) George, il figlio di Gary Lineker, è stato minacciato da un account anonimo su Twitter e il commentatore televisivo ha deciso di richiamare l’attenzione di Elon Musk. «Devi essere bruciato sul rogo». È questa una delle frasi che George si è ritrovato tra i messaggi, oltre a diversi insulti nei giorni in cui è scoppiata la polemica per alcuni tweet del padre – ex campione di calcio e commentatore televisivo sospeso e poi reintegrato dalla Bbc – in cui attaccava le politiche conservatrici sull’immigrazione del governo di Rishi Sunak. Lineker aveva infatti paragonato il linguaggio del governo sul tema dei migranti a quello della Germania degli anni ’30. La vicenda aveva poi coinvolto anche il figlio ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) George, ildi, è stato minacciato da un account anonimo sue il commentatore televisivo ha deciso di richiamare l’attenzione di. «sul rogo». È questa una delle frasi che George si è ritrovato tra i messaggi, oltre a diversi insulti nei giorni in cui è scoppiata la polemica per alcuni tweet del padre – ex campione di calcio e commentatore televisivo sospeso e poi reintegrato dalla Bbc – in cui attaccava le politiche conservatrici sull’immigrazione del governo di Rishi Sunak.aveva infatti paragonato il linguaggio del governo sul tema dei migranti a quello della Germania degli anni ’30. La vicenda aveva poi coinvolto anche il...

