Detenuto marocchino nasconde una lametta in bocca e ferisce due agenti nel carcere di Torino (Di martedì 14 marzo 2023) E' stato sorpreso dagli agenti in servizio nel carcere di Torino mentre nascondeva in bocca una tagliente lametta e invitato dal vicecomandante della Polizia penitenziaria a consegnarla e a seguirlo negli uffici per contestargli il possesso di arma impropria, un Detenuto marocchino ha aggredito l'agente e un collega provocando lesioni e contusioni ad entrambi, in particolare al primo la distorsione di una caviglia, al secondo contusioni al polso. "Non ci sono più parole per definire le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria. La situazione è a dir poco drammatica – dice ora il Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che ha denunciato l'accaduto. – Le aggressioni sono all'ordine del giorno e, nonostante le innumerevoli denunce del ...

