"È stato un anno difficile per la Federazione, ma da questa crisi abbiamo reagito creando un'opportunità, affrontando certi temi con una sensibilità nuova". Silvia Salis, vicepresidente vicaria del ..., Tecchi: "Nonostante tutto, iscrizioni in aumento" Dopo quasi un anno di studi preliminari, condotti in collaborazione con i ricercatori dell'Imt Scuola Alti Studi di Lucca e dell'......a fianco di tanti commenti indignati e amareggiati seguiti alledelle giovani atlete, forte è la presenza di un diffuso brusio di assenso a questo modus operandi. 'Se sono diventate...

Denunce ginnaste, Salis: “C’è confine netto tra abusi e ridigità” Golssip

"È stato un anno difficile per la Federazione, ma da questa crisi abbiamo reagito creando un'opportunità, affrontando certi temi con una sensibilità nuova". Silvia Salis, vicepresidente vicaria del ...La nuova partnership nata per contrastare i disturbi di alimentazione e nutrizione nello sport, alla vigilia della Giornata nazionale del Fiocchetto lilla ...