Deborah Salvatori Rinaldi: operata per un tumore, le rinnovano il contratto da calciatrice (Di martedì 14 marzo 2023) Il post social della giocatrice della Ternana è diventato virale. Su Facebook ha rivelato che la scorsa settimana si è operata d'urgenza e che la società le ha rinnovato il contratto in scadenza prima dell'intervento Leggi su vanityfair (Di martedì 14 marzo 2023) Il post social della giocatrice della Ternana è diventato virale. Su Facebook ha rivelato che la scorsa settimana si èd'urgenza e che la società le ha rinnovato ilin scadenza prima dell'intervento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operata per un tumore, le rinnovano il contratto. Il post sui social della calciatrice Deborah Salvatori Rinaldi di… - fattoquotidiano : Deborah Salvatori Rinaldi colpita da tumore, la Ternana Calcio le rinnova il contratto: “Ho pianto” - annalisaresci : RT @RaiNews: Batte forte il cuore della Ternana, squadra inclusiva dalle scelte etiche. Oggi ha prolungato il contratto alla calciatrice ch… - infoitsport : Annuncia alla squadra di aver un tumore, la sorpresa per l’attaccante Deborah Salvatori Rinaldi dopo l’operazione - infoitsport : La calciatrice Deborah Rinaldi Salvatori si ferma per un tumore -