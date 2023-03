De Laurentiis fiscale con la Serie A: chiede verifica sulle sedi di New York e Dubai (Di martedì 14 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis è rigido sulla Serie A, infatti chiede una verifica fiscale sulle sedi di New York e Dubai Aurelio De Laurentiis è fiscale. Secondo quanto si vocifera, il presidente del Napoli, in occasione dell’Assemblea di Lega Serie A andata in scena ieri, nel corso della quale si è parlato di Supercoppa e non solo, avrebbe chiesto una verifica formale sulle società aperte a Dubai e negli Stati Uniti (New York), parlando di una possibile localizzazione all’estero per motivi fiscali. Inoltre il patron azzurro avrebbe richiesto a Lorenzo Casini di revisionare lo Statuto, cosa che il presidente della ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) Aurelio Deè rigido sullaA, infattiunadi NewAurelio De. Secondo quanto si vocifera, il presidente del Napoli, in occasione dell’Assemblea di LegaA andata in scena ieri, nel corso della quale si è parlato di Supercoppa e non solo, avrebbe chiesto unaformalesocietà aperte ae negli Stati Uniti (New), parlando di una possibile localizzazione all’estero per motivi fiscali. Inoltre il patron azzurro avrebbe richiesto a Lorenzo Casini di revisionare lo Statuto, cosa che il presidente della ...

