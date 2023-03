"Dare le case agli immigrati": Pd, chi è la donna che vuole rovinare l'Italia (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo l'elezione di Elly Schlein, alfiere di una corrente che in altri tempi si sarebbe detta “massimalista”, a segretaria del Pd, l'approdo alla carica di presidente del partito del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini pareva un atto equilibratore a beneficio della corrente più moderata. Ma non sembra tale l'elezione, ieri, a vicepresidente del partito, in sostanza vice di Bonaccini, di Chiara Giribaudo, che non è certo meno a sinistra della Schlein e che condivide la carica con Loredana Capone. Consideriamo quanto la Giribaudo ha dichiarato nelle scorse ore a Repubblica, intervenendo sulla tragedia di Cutro. Ha, in sostanza, detto che agli immigrati andrebbero garantiti subito lavoro e casa gratis. Con tutto ciò che, intuibilmente, comporterebbe nei confronti dei disoccupati Italiani, ma anche dei disoccupati stranieri ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo l'elezione di Elly Schlein, alfiere di una corrente che in altri tempi si sarebbe detta “massimalista”, a segretaria del Pd, l'approdo alla carica di presidente del partito del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini pareva un atto equilibratore a beneficio della corrente più moderata. Ma non sembra tale l'elezione, ieri, a vicepresidente del partito, in sostanza vice di Bonaccini, di Chiara Giribaudo, che non è certo meno a sinistra della Schlein e che condivide la carica con Loredana Capone. Consideriamo quanto la Giribaudo ha dichiarato nelle scorse ore a Repubblica, intervenendo sulla tragedia di Cutro. Ha, in sostanza, detto cheandrebbero garantiti subito lavoro e casa gratis. Con tutto ciò che, intuibilmente, comporterebbe nei confronti dei disoccupatini, ma anche dei disoccupati stranieri ...

