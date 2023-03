Dardust all’Auditorium di Milano: le foto del concerto (Di martedì 14 marzo 2023) È sold out all’Auditorium di Milano per il concerto di Dardust, che raddoppia martedì 14 marzo. L’annuncio è arrivato insieme alla pubblicazione del video di Dune (Space Suite), il nuovo singolo presentato per la prima volta dal vivo in occasione della sua partecipazione a Danza con me il primo gennaio su Rai1, in una emozionante performance in cui la sua musica si è fusa con i passi di Roberto Bolle dando vita ad uno spettacolare duetto. Il nuovo singolo di Dardust Dune (Space Suite) rappresenta una nuova e inedita versione di Dune, brano contenuto nel suo ultimo doppio album Duality. Il concept del video, realizzato da Stefano Polli per Sugo, vede una sintesi di mondi apparentemente distanti che interagiscono tra di loro in una progressione che porta a creare un ambiente sempre meno terrestre e ... Leggi su funweek (Di martedì 14 marzo 2023) È sold outdiper ildi, che raddoppia martedì 14 marzo. L’annuncio è arrivato insieme alla pubblicazione del video di Dune (Space Suite), il nuovo singolo presentato per la prima volta dal vivo in occasione della sua partecipazione a Danza con me il primo gennaio su Rai1, in una emozionante performance in cui la sua musica si è fusa con i passi di Roberto Bolle dando vita ad uno spettacolare duetto. Il nuovo singolo diDune (Space Suite) rappresenta una nuova e inedita versione di Dune, brano contenuto nel suo ultimo doppio album Duality. Il concept del video, realizzato da Stefano Polli per Sugo, vede una sintesi di mondi apparentemente distanti che interagiscono tra di loro in una progressione che porta a creare un ambiente sempre meno terrestre e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danielaunicmeta : RT @lilly69y: Dardust e i suoi universi paralleli dal sound raffinato: sold out il «personal rave» all'Auditorium - Corriere TV https://t.c… - Dardust : RT @lilly69y: Dardust e i suoi universi paralleli dal sound raffinato: sold out il «personal rave» all'Auditorium - Corriere TV https://t.c… - BnB_Ferroviere : #13Mar in musica: stasera e domani sera Dardust live all’Auditorium a Milano con il nuovo lavoro discografico, “Dua… - eventiatmilano : #13Mar in musica: stasera e domani sera Dardust live all’Auditorium a Milano con il nuovo lavoro discografico, “Dua… - lilly69y : Dardust e i suoi universi paralleli dal sound raffinato: sold out il «personal rave» all'Auditorium - Corriere TV… -

√ Elisa annuncia due concerti con Dardust all'Arena di Verona Chiusa la tournée "An Intimate Night" ( qui il racconto dello show all'Auditorium Parco della Musica di Roma dello scorso dicembre ), Elisa ha annunciato due nuovi concerti insieme a Dardust. I due spettacoli, dal titolo "An Intimate Arena - Two nights only", ... √ Dardust raddoppia i concerti a Milano Dardust , all'anagrafe Dario Faini , ha annunciato una nuova data " la seconda - all'Auditorium di Milano il prossimo 14 marzo. I biglietti per il nuovo show sono acquistabili sui Ticketmaster e ... Dardust pubblica il video di Dune (Space suite) ...all'Auditorium Parco della Musica di Roma e del 13 marzo all'...Parco della Musica di Roma e del 13 marzo all'Auditorium di Milano, ... Il nuovo singolo di Dardust 'Dune (Space Suite)', pubblicato sul ... Chiusa la tournée "An Intimate Night" ( qui il racconto dello showParco della Musica di Roma dello scorso dicembre ), Elisa ha annunciato due nuovi concerti insieme a. I due spettacoli, dal titolo "An Intimate Arena - Two nights only", ...'anagrafe Dario Faini , ha annunciato una nuova data " la seconda -di Milano il prossimo 14 marzo. I biglietti per il nuovo show sono acquistabili sui Ticketmaster e ......Parco della Musica di Roma e del 13 marzo'...Parco della Musica di Roma e del 13 marzodi Milano, ... Il nuovo singolo di'Dune (Space Suite)', pubblicato sul ... Dardust, all'Auditorium con piano e musica elettronica: il re Mida del pop: «Ho portato l'urban nelle classifiche italiane» Corriere Milano