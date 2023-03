Daniele Scardina | la notizia dall’ospedale lascia gli Italiani col fiato sospeso

(Di martedì 14 marzo 2023) Come sta? King Toretto è ricoverato in coma nella clinica Humanitas di Rozzano dallo scorso 28 febbraio, quando è stato colpito da un malore al termine di un allenamento in una palestra di Buccinasco. Intervenendo all’«Ansa» il suo manager Alessandro Cherchi ha dato qualche aggiornamento. Nessuna previsione è possibile sulle sue condizioni a livello neurologico, ma ci sono delle buone notizie. leggi anche:, il messaggio straziante del fratello: come sta il pugile leggi anche:: cosa è successo quel maledetto martedì’ e come sta ora Bollettino medico positivo per il giovane. “Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona ...

Ci sono buone sensazioni ". Le parole del promoter Alessandro Cherchi rafforzano le speranze dei tanti tifosi di "King Toretto". Il pugile che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato ...Bollettino medico rassicurante per, il pugile che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano ) dopo un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento. 'Oggi è ...Una bella notizia sarebbe in dirittura d'arrivo per, il pugile che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato in coma in seguito a un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento. 'King Toretto' , che si trova nella clinica ...

Scardina, encefalogramma positivo. I medici preparano il risveglio La Gazzetta dello Sport

Il promoter Alessandro Cherchi: 'L'ultimo encefalogramma ha dato ottimi risultati, il processo di risveglio nei prossimi giorni'