Daniele Scardina | gli esami fanno ben sperare Il manager | “L’encefalogramma è andato bene | è una buona notizia”

(Di martedì 14 marzo 2023) Il malore, l’operazione e il coma farmacologico. Dal 28 febbraiosi trova in terapia intensiva alla clinica Humanitas di Rozzano e, a detta del suoAlessio Cherchi, c’è una speranza che le condizioni di “King Toretto” possano migliorare: “Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una“. Il promoter ha dichiarato: “I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà ma ci sono buone sensazioni”, ha aggiunto. Per adesso, nessuna novità sulle possibili cause che hanno portato al grave malore del pugile. Inoltre, è impossibile prevedere quandopotrà svegliarsi dal coma. L'articolo ...

