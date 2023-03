Dalmine | tir si ribalta in autostrada | ferito 56enne

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 marzo 2023). Un grosso tir si èto nella serata di lunedì 13 marzo lungo la A4 nel tratto Bergamasco di-Capriate San Gervasio, come riporta Zona Locale Crema. È accaduto intorno alle 22.45 e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Seriate, competente sul tratto di. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa San Gervasio insieme ad automedica e Vigili del Fuoco. Una volta liberato l’autista, un, dall’abitacolo dov’era rimasto intrappolato, ilè stato consegnato ai sanitari che dopo le prime cure l’hanno accompagnato in codice giallo in ospedale al Papa Giovanni.