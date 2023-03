Dal sabotaggio del Nord Stream alla difesa di Bakhmut: tra tensioni e differenze di vedute, l’asse Biden-Zelensky inizia a incrinarsi (Di martedì 14 marzo 2023) “Quale pensate sia, alla fine, la fine di questa partita?”. Lo ha chiesto alcuni giorni fa Ro Khanna al vice segretario alla difesa Colin H. Kahl, durante una seduta della Commissione Forze Armate. Khanna è un deputato democratico, appoggia la politica dell’amministrazione in tema di guerra in Ucraina e ha sempre votato le richieste di finanziamenti e armi che Joe Biden ha inviato al Congresso. Anche Khanna si chiede però cosa stia succedendo ora. Per quanto tempo gli Stati Uniti continueranno a inviare milioni di dollari in armamenti a Kyev? Oltre alle armi, esiste un piano per negoziare la pace? I crescenti dubbi della politica di Washington, cui danno voce democratici e repubblicani insieme, si accompagnano però a segnali ormai piuttosto chiari di tensioni tra l’amministrazione americana e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) “Quale pensate sia,fine, la fine di questa partita?”. Lo ha chiesto alcuni giorni fa Ro Khanna al vice segretarioColin H. Kahl, durante una seduta della Commissione Forze Armate. Khanna è un deputato democratico, appoggia la politica dell’amministrazione in tema di guerra in Ucraina e ha sempre votato le richieste di finanziamenti e armi che Joeha inviato al Congresso. Anche Khanna si chiede però cosa stia succedendo ora. Per quanto tempo gli Stati Uniti continueranno a inviare milioni di dollari in armamenti a Kyev? Oltre alle armi, esiste un piano per negoziare la pace? I crescenti dubbi della politica di Washington, cui danno voce democratici e repubblicani insieme, si accompagnano però a segnali ormai piuttosto chiari ditra l’amministrazione americana e il ...

