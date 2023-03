Dal Caruso di Ravello al Caffè Dante di NYC: i signature cocktails al limone amalfitano nella Grande Mela (Di martedì 14 marzo 2023) Alcune foto raccontano il Caffè Dante di New York in bianco e nero: due uomini, probabilmente ospiti, i sigari ed i sorrisi, le sedie in vimini, la scritta 1915 che troneggia sull’ingresso e inquadra il periodo ed il fascino. A questa cartolina amarcord, Little Italy e macchine scure, si sovrappongono gli sfusati amalfitani che sprizzano il giallo della nostra Costiera e di Ravello, il tintinnio di bicchieri ed il luccichio dei vetri e degli specchi che gareggia con le luci sempiterne della Grande Mela. Una tradizione che sa di legno, imbottigliamento, sugheri e talento, arriva intatta e si confonde con le curve impossibili che da Amalfi, da Positano o da qualsiasi altra perla, inerpicandosi, arrivano fino a Ravello, ai 365 metri sul livello del mare probabilmente più famosi al ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) Alcune foto raccontano ildi New York in bianco e nero: due uomini, probabilmente ospiti, i sigari ed i sorrisi, le sedie in vimini, la scritta 1915 che troneggia sull’ingresso e inquadra il periodo ed il fascino. A questa cartolina amarcord, Little Italy e macchine scure, si sovrappongono gli sfusati amalfitani che sprizzano il giallo della nostra Costiera e di, il tintinnio di bicchieri ed il luccichio dei vetri e degli specchi che gareggia con le luci sempiterne della. Una tradizione che sa di legno, imbottigliamento, sugheri e talento, arriva intatta e si confonde con le curve impossibili che da Amalfi, da Positano o da qualsiasi altra perla, inerpicandosi, arrivano fino a, ai 365 metri sul livello del mare probabilmente più famosi al ...

