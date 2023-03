Da Torino ci credono: “Juventus rimonta possibile. Il Napoli…” (Di martedì 14 marzo 2023) La Juventus crede nella qualificazione in Champions legue, il quotidiano la Stampa esaltala squadra di Allegri. Il quotidiano di Torino, La stampa, esalta la Juventus di Allegri. I bianconeri hanno ha ripreso a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, la Juventus ha un obiettivo raggiungibile che consiste nel vincere l’Europa League o piazzarsi al quarto posto in campionato, rimontando una classifica che sembrava ormai persa. Tale rimonta, che sembrava impossibile solo qualche settimana fa, adesso appare più fattibile. In particolare, la Juventus ha ottenuto 15 punti sui 21 disponibili nel 2023, un risultato superiore rispetto a tutte le altre squadre che aspirano ai primi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) Lacrede nella qualificazione in Champions legue, il quotidiano la Stampa esaltala squadra di Allegri. Il quotidiano di, La stampa, esalta ladi Allegri. I bianconeri hanno ha ripreso a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, laha un obiettivo raggiungibile che consiste nel vincere l’Europa League o piazzarsi al quarto posto in campionato,ndo una classifica che sembrava ormai persa. Tale, che sembrava imsolo qualche settimana fa, adesso appare più fattibile. In particolare, laha ottenuto 15 punti sui 21 disponibili nel 2023, un risultato superiore rispetto a tutte le altre squadre che aspirano ai primi ...

