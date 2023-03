Da Avellino: “Lo scudetto andate a festeggiarlo a Napoli. Qui da noi non si fa festa!” (Di martedì 14 marzo 2023) I tifosi dell’Avellino non vogliono festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, si accodano anche i tifosi della Salernitana. Il Napoli sta per avvicinarsi al terzo scudetto, e il popolo napoletano è in trepidante attesa per la possibile celebrazione della vittoria della loro squadra del cuore. Tuttavia, molti tifosi delle squadre regionali con maggiore identità territoriale non vedono di buon occhio i napoletani che festeggiano nelle loro città. In particolare, Salerno e Avellino non gradiscono l’idea di vedere i tifosi del Napoli festeggiare nelle loro città. La rivalità tra Salerno e Napoli è molto accesa e ha portato in passato ad alcuni episodi di violenza. A causa di ciò, negli ultimi anni è stata presa la decisione di vietare la trasferta ai ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 marzo 2023) I tifosi dell’non vogliono festeggiamenti per lodel, si accodano anche i tifosi della Salernitana. Ilsta per avvicinarsi al terzo, e il popolo napoletano è in trepidante attesa per la possibile celebrazione della vittoria della loro squadra del cuore. Tuttavia, molti tifosi delle squadre regionali con maggiore identità territoriale non vedono di buon occhio i napoletani che festeggiano nelle loro città. In particolare, Salerno enon gradiscono l’idea di vedere i tifosi delfesteggiare nelle loro città. La rivalità tra Salerno eè molto accesa e ha portato in passato ad alcuni episodi di violenza. A causa di ciò, negli ultimi anni è stata presa la decisione di vietare la trasferta ai ...

