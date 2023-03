Da Assopellettieri grandi novità sulla formazione

(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo le ottime performance di Mipel Lab, salone dedicato al sourcing produttivo di lusso conclusosi lo scorso 23 febbraio insieme a Lineapelle, e Mipel, che ha registrato, insieme agli altri saloni della moda, un incremento del 25% di visitatori qualificati rispetto alla scorsa edizione, di cui la metà internazionali,, aderente a Confindustria Moda, presenta le prossime iniziative che vedranno l’Associazione in prima linea per la filiera. In un’ottica di continuità,annuncia la quarta edizione degli ‘Stati generali della pelletteria italiana 2023’, che si terranno a Firenze nella seconda parte dell’anno. In previsione dell’appuntamento, l’associazione intensifica la collaborazione con The European House-Ambrosetti, tra i player più accreditati in materia di consulenza strategica e ricerche di alto ...

In un'ottica di continuità, Assopellettieri annuncia la quarta edizione degli 'Stati generali della pelletteria italiana 2023', che si terranno a Firenze nella seconda parte dell'anno. In previsione ...