D-Von Dudley | “Ho lasciato la WWE per continuare a crescere”

(Di martedì 14 marzo 2023) D-Von, dopo aver trascorso qualche anno nel circuito indipendente da wrestler attivo, ha lavorato per un certo periodo come producer per la WWE, salvo poi lasciare la federazione alla scadenza del contratto per tentare la fortuna altrove. Nel frattempo, il suo ex Tag Team Partner Bubba Ray, che ora lotta per Impact Wrestling con il ring name di Bully Ray, ha continuato la sua carriera in singolo, anche con discreti risultati. Le parole di D-Von. In un’intervista rilasciata a Bill Apter, l’ex membro del Team 3D si è espresso cosí riguardo la sua permanenza in WWE: “Amo quella gente e penso che siano davvero pieni di talento. Amo il modo con cui mi hanno accolto nella famiglia e come si sono presi cura di me per cosí tanti anni. Ma proprio come accade con i propri genitori, e non sto dicendo che mi ...