Cybersecurity | dalla sicurezza online al ruolo delle Ai | i consigli dell’esperto di Acronis per le aziende e per gli utenti

(Di martedì 14 marzo 2023) Lo scorso Febbraio si è celebrato il “Safer Internet Day”, la Giornata Mondiale per lain Rete istituita per promuovere la consapevolezza sulle potenziali attività pericolose in cui l’utente medio può imbattersi mentre naviga. Internet è certamente fonte di risorse e conoscenze, quanto terreno fertile per attività criminali di ogni tipo alle quali dobbiamo essere preparati. Abbiamo quindi avuto la possibilità di fare alcune domande a Candid Wüest, Vice Presidente diResearch, che vive la questione dellainformatica dall’interno ogni giorno: La Pandemia Globale come ha cambiato il modo in cui lee glisi interfacciano con internet e quali sono i pericoli principali per la nostra cyber security? Come possono muoversi le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucasistempoint : Cybersecurity e Geopolitica. Gli attacchi informatici motivati dalla geopolitica... #cybersecurity #cybercrime… - redhotcyber : Dalla Cyber Dome al Cyber BRICS, Washington e Pechino sulla linea di battaglia tra democrazie e autocrazie… - piermolinengo : Sono molteplici le opportunità offerte dalla #tecnologia e dalla digitalizzazione al settore finanziario. - Decollanz : RT @ZeroUnoWeb: Cybersecurity: dalla persistenza del ransomware all’assedio del Manufacturing, lo scenario secondo IBM - CyberSecHub0 : RT @Silvia_Felici: #?????? ???? #???????????? #Cloud ????????????????????, ???????????????????????? ?????????? #???????? #redhotcyber #vulnerabilità #opensource #dataprotection #… -

...con più efficacia" e poi naturalmente servizi di consulenza specializzata sul cloud e... come dichiarato al termine in un round di Q&A con la stampa, " bisogna uscirelogica dell'...... consulenza specializzata in ambitoper prevenire la violazione dei dati sensibili sono solo alcuni dei servizi offertinuova società. Anche grazie a strette sinergie con il ...In entrambi i casi i killer hanno avvicinato la vittima e hanno sparatosella di uno scooter, ...giovedì scorso per andare a ricoprire il ruolo di capo dell'agenzia nazionale per la

Cybersecurity e trasparenza, la proposta della Securities and ... Agenda Digitale

Stando a indiscrezioni che giungono dall'Asia, Dell e forse HP starebbero spingendo per realizzare tutti i componenti dei loro PC fuori dalla Cina, in paesi limitrofi. La scelta riconducibile alle con ...La proposta della SEC per migliorare e standardizzare le informazioni sulla gestione del rischio di cybersecurity e sulla segnalazione degli incidenti potrebbe essere uno spunto interessante anche per ...