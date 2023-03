Crystal Palace, Vieira fa chiarezza sul futuro di Zaha (Di martedì 14 marzo 2023) Il futuro di Wilfried Zaha tiene banco in Inghilterra. L'attaccante è infatti in scadenza di contratto con il Crystal Palace ed è... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) Ildi Wilfriedtiene banco in Inghilterra. L'attaccante è infatti in scadenza di contratto con iled è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Crystal Palace, Vieira fa chiarezza sul futuro di Zaha: Il futuro di Wilfried Zaha tiene banco in Inghilterra. L'at… - cenciobuga : RT @onestocalcio: @spallettismoo Per aver fatto tripletta al crystal palace? Ma riprenditi grandissima latrina che stai male - Luxgraph : Brighton-Crystal Palace, ecco il pronostico del match - svevo_fantini : Nel 1851 si tiene a Londra, nel Crystal Palace, la Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, celebr… - calciomercato_m : MERCATO - Crystal Palace, maxi offerta dall'Arabia per Zaha -