Crosetto: 'Dietro il boom di sbarchi dalla Libia c'è la Brigata Wagner' (Di martedì 14 marzo 2023) C'è lo zampino russo nell'esplosione del numero di immigrati che arrivano sulle coste italiane? Secondo il governo sì e la promessa è di correre ai ripari. 'Non si può lasciare che in Africa ... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023) C'è lo zampino russo nell'esplosione del numero di immigrati che arrivano sulle coste italiane? Secondo il governo sì e la promessa è di correre ai ripari. 'Non si può lasciare che in Africa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Crosetto: 'I russi della Wagner dietro l'esodo dei migranti', è 'una strategia di guerra ibrida'. Il capo di Wagner… - Corriere : Tajani e Crosetto: «La Brigata Wagner dietro il boom degli sbarchi dei migranti in Italia» - StefaniaFalone : - tfabiani2 : RT @RaiNews: Crosetto: 'I russi della Wagner dietro l'esodo dei migranti', è 'una strategia di guerra ibrida'. Il capo di Wagner: 'Non ci o… - AdrianBojarski : RT @RaiNews: Crosetto: 'I russi della Wagner dietro l'esodo dei migranti', è 'una strategia di guerra ibrida'. Il capo di Wagner: 'Non ci o… -