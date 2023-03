Crollo palazzine Amatrice, legale familiari vittime: “Scritta pagina di giustizia” – Video (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – ”E’ stata Scritta una pagina di giustizia e di verità da parte della Corte di Appello di Roma per tutti i familiari delle vittime che hanno compreso che la morte dei loro cari non deriva da un terremoto eccezionale, il terremoto non è stata espressione di una natura matrigna ma ci sono precise concause umane’’. Così l’avvocato Wania della Vigna, legale che rappresenta nel procedimento una quarantina di parti civili dopo la sentenza di Appello che ha confermato le condanne per il Crollo delle due palazzine di edilizia popolare di piazza Augusto Sagnotti, ad Amatrice, in seguito al terremoto del 24 agosto del 2016. “Le palazzine ex Ater, popolari, erano connotate da attività illecita fin dal momento della ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – ”E’ stataunadie di verità da parte della Corte di Appello di Roma per tutti idelleche hanno compreso che la morte dei loro cari non deriva da un terremoto eccezionale, il terremoto non è stata espressione di una natura matrigna ma ci sono precise concause umane’’. Così l’avvocato Wania della Vigna,che rappresenta nel procedimento una quarantina di parti civili dopo la sentenza di Appello che ha confermato le condanne per ildelle duedi edilizia popolare di piazza Augusto Sagnotti, ad, in seguito al terremoto del 24 agosto del 2016. “Leex Ater, popolari, erano connotate da attività illecita fin dal momento della ...

