(Di martedì 14 marzo 2023)in, a Roma, leper ildi duedi edilizia popolare ad, in seguito al sisma che sconvolse il centro Italia nell’agosto del 2016, che causò 19 vittime.inleper ildi duedi edilizia popolare ad, in seguito al sisma La Corte d’Assise didi Roma ha condannato a 9 anni Ottaviano Boni, all’epoca direttore tecnico dell’impresa costruttrice Sogeap e a 5 anni Maurizio Scacchi, geometra del Genio Civile della Regione Lazio. Dichiarato, inoltre, il non luogo a procedere per la posizione di Luigi Serafini, per motivi di salute. Nel processo erano imputate anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare ad Amatrice, che causò 19 vit… - PonzErica : RT @fcolarieti: Crollo palazzine Amatrice, condanne confermate in Appello. Il legale dei familiari delle 19 vittime: 'È stata scritta una p… - fcolarieti : Crollo palazzine Amatrice, condanne confermate in Appello. Il legale dei familiari delle 19 vittime: 'È stata scrit… - MakeDavero : RT @Agenzia_Ansa: Confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare ad Amatrice, che causò 19 vittime a… - quantunque1 : RT @repubblica: Amatrice, confermate le condanne per il crollo delle due palazzine -

Terremoto Amatrice, arrivano altre sentenze. Sono state confermate in appello le condanne per ildi duedi edilizia popolare ad Amatrice , che causò 19 vittime, a seguito del terremoto del 24 agosto del 2016. Terremoto Turchia, 'sisma mille volte più forte che ad Amatrice. Italia ...Confermate in appello le condanne per ildi duedi edilizia popolare ad Amatrice, che causò 19 vittime, a seguito del terremoto del 24 agosto del 2016. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha condannato a 9 anni Ottaviano ...In Piazza Augusto Sagnotti morirono 19 persone Confermate in Appello le condanne per ildelle duedi edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice in seguito al terremoto del 24 agosto 2016 , in cui morirono 19 persone. La sentenza è stata emessa dai giudici ...

Crollo palazzine ad Amatrice, Appello conferma le condanne Tiscali Notizie

Le condanne per il crollo delle palazzine di edilizia popolare di piazza Sagnotti ad Amatrice, a seguito del sisma che rase al suolo la cittadina il 24 agosto 2016, sono state confermate in Appello.RIETI - Confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine di edilizia popolare ad Amatrice, che causò 19 vittime, a seguito del terremoto del 24 agosto del 2016. La Corte d'Assise di ...