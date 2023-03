Crisi idrica | l’ordinanza di Zaia | “Risparmiare l’acqua per usi non prioritari | rischio di aggravamento per esaurirsi delle risorse”

(Di martedì 14 marzo 2023) Di fronte alla drammatica situazione della carenzache sta colpendo il Nord Italia, il governatore del Veneto Lucaaveva annunciato un’ordinanza per il razionamento del. Ha aspettato che si esaurisse la perturbazione prevista in giornata (solo poche gocce) e poi ha reso pubblico il provvedimento che sembra avere soprattutto lo scopo di sensibilizzare i cittadini, gli agricoltori e le categorie economiche sulche si sta correndo, in previsione della stagione calda. Comunque il documento contiene anche prescrizioni operative, come la chiusurafontanelle e l’utilizzo delsolo a fini alimentari. Non è un caso che sia stato diffuso il 14 marzo, ovvero il giorno precedente all’inizio della stagione irrigua che coincide con il 15 marzo. Nella premessa, ...

In arrivo 19 milioni in tutta Italia e anche per la Liguria, contro la. Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha annunciato un maxi - piano, che prevede 21 interventi. 'Serviranno per progettare, completare o realizzare grandi dighe, riutilizzare ...La tabella di marcia era stata scandita già dal primo marzo, al termine della cabina di regia sulla, presieduta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in persona , insieme al ...'Laè una minaccia per la coesione nazionale. Si amplificano, infatti, i contrasti fra i portatori d'interesse: dalle Regioni agli utenti, dal mondo agricolo ai produttori di energia: a dirlo ...

Roma. «In arrivo 19 milioni in tutta Italia, e anche per la Liguria, contro la crisi idrica. Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha annunciato un maxi-piano, che prevede 21 interventi ...I laghi hanno i pontili sulla terra secca anziché galleggiati sull’acqua, i fiumi mostrano i piloni dei ponti che invece dovrebbero stare immersi e le falde acquifere sotterranee sono in sofferenza: ...