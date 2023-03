(Di martedì 14 marzo 2023) Il piano degli Usa per vendere all'cinquenucleari "solleva molte domande legate alla non proliferazione", occorre "trasparenza" ed è necessario "rispondere a tali domande". Lo ...

Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov citato dalle agenzie russe. ."Il regalo che vorrei per i miei 10 anni La pace, perché ci vuole la pace",con forza ... E a proposito di una possibile visita di Francesco a Mosca, è il portavoce del, Dmitry Peskov, ...... Pechino riafferma il principio dell'integrità e sovranità territoriale degli Stati, ma non... Il portavoce del, Peskov, si limita a 'non diciamo nulla, per ora, vi faremo sapere'. L'...

Cremlino chiede chiarimenti su sottomarini Usa a Australia Alto Adige

Il piano degli Usa per vendere all'Australia cinque sottomarini nucleari "solleva molte domande legate alla non proliferazione", occorre "trasparenza" ed è necessario "rispondere a tali domande". (ANS ...Guerra Ucraina diretta oggi. Il presidente Vladimir Putin è alla ricerca di capri espiatori per i fallimenti della Russia nel conflitto in Ucraina: lo scrive l'Istituto per lo studio ...