Credit Suisse tra le più colpite dai cali di borsa. L’a.d. Koerner: “Deflusso fondi rallenta ma non si è fermato” (Di martedì 14 marzo 2023) Una delle grandi banche che sta risentendo di più delle turbolenza scatenate dal crac della californiana Silicon Valley Bank è Credit Suisse. Ieri il titolo della banca elvetica ha chiuso con un calo di quasi il 10% ed oggi, a differenza di altri istituti che contengono i cali o accennano tentativi di recupero, lascia sul terreno il 3% con un calo da inizio anno che raggiunge così il 25%. I Credit deafult swap sulla banca, ovvero prodotti finanziari che consentono di assicurarsi contro il fallimento di una società di cui si possiedono titoli (ma che spesso sono usati anche a scopi puramente speculativi) hanno toccato un costo record superando i 450 punti. Oggi l’amministratore delegato del gruppo Ulrich Koerner ha affermato che i deflussi di depositi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Una delle grandi banche che sta risentendo di più delle turbolenza scatenate dal crac dellaforniana Silicon Valley Bank è. Ieri il titolo della banca elvetica ha chiuso con un calo di quasi il 10% ed oggi, a differenza di altri istituti che contengono io accennano tentativi di recupero, lascia sul terreno il 3% con un calo da inizio anno che raggiunge così il 25%. Ideafult swap sulla banca, ovvero prodotti finanziari che consentono di assicurarsi contro il fallimento di una società di cui si possiedono titoli (ma che spesso sono usati anche a scopi puramente speculativi) hanno toccato un costo record superando i 450 punti. Oggi l’amministratore delegato del gruppo Ulrichha afche i deflussi di depositi di ...

