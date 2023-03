Creare diversi account in Chrome (Di martedì 14 marzo 2023) In Google Chrome possiamo Creare profili multipli, collegabili a diversi account Google: questa funzione è pensata per chi utilizza un solo account su PC Windows ma vuole separare gli account di tutti gli utilizzatori, che potranno quindi avviare le proprie impostazioni, con i propri preferiti e le estensioni installate.Questa funzione può essere davvero molto utile anche sul lavoro, creando un account dedicato al business e un account per i siti personali o per testare nuove estensioni per il browser senza compromettere le impostazioni dell'account principale. Nella guida che segue vi mostreremo nel dettaglio come Creare nuovi profili in Chrome, scegliendo se associare l'account ... Leggi su navigaweb (Di martedì 14 marzo 2023) In Googlepossiamoprofili multipli, collegabili aGoogle: questa funzione è pensata per chi utilizza un solosu PC Windows ma vuole separare glidi tutti gli utilizzatori, che potranno quindi avviare le proprie impostazioni, con i propri preferiti e le estensioni installate.Questa funzione può essere davvero molto utile anche sul lavoro, creando undedicato al business e unper i siti personali o per testare nuove estensioni per il browser senza compromettere le impostazioni dell'principale. Nella guida che segue vi mostreremo nel dettaglio comenuovi profili in, scegliendo se associare l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piccolalm : @sil_99via Buongiorno, io come al solito sono alla ricerca di qualche numero di telefono per creare mail ( uso 3 di… - lidiapandiani : @CarloVerdelli @elenacrespi CarloVerdelli E MOLTI BAMBINI IRREGOLARI....DIVERSI....MARCHIATI.... creare diversi, se… - fainformazione : Genmo AI | genera video dinamici con l'AI - Web Apps Magazine In rete si possono trovare diversi strumenti basati… - fainfoscienza : Genmo AI | genera video dinamici con l'AI - Web Apps Magazine In rete si possono trovare diversi strumenti basati… - CaterinaSo : @W0lf_90 Al pc a creare profili falsi, se ci si registrava attraverso il numero di cellulare è non attraverso email… -